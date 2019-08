Kinder bauen heimischen Vögeln ein Zuhause

Im Rahmen des Ferienprogramms des Marktes Pressig haben sich 18 Kinder im Forstbetrieb Rothenkirchen der Bayerischen Staatsforsten eingefunden, um Nistkästen für heimische Vogelarten zu bauen. Für den Forstbetrieb Rothenkirchen führte Ausbilder Klaus Weiß die Kinder in einer kleinen theoretischen Unterweisung an die Wichtigkeit von Nistkästen heran.

Dann durften die Kinder ran. Es wurde gehämmert, gebohrt, geschraubt und wenn nötig auch der Feinschliff mit einer Feile gemacht. Zwei verschiedene Lochgrößen machen es möglich, mehreren Vogelarten ein Zuhause und eine geschützte Brutstätte zu bieten. Zum Beispiel bietet der Höhlenbrüterkasten mit einem Lochdurchmesser von 26 bis 28 Millimeter eine Behausung für Blau-, Tannen-, Hauben-, Sumpfmeise und Sperling. Der Lochdurchmesser 32 bis 34 Millimeter eignet sich für Kohlmeise, Wendehals, Trauer- und Halsbandschnäpper, aber auch für Gartenrotschwanz. Ein Halbhöhlenkasten eignet sich für Bachstelze, Grauschnäpper, Rotkehlchen, Haus- und Gartenrotschwanz.

Eigener Nistkasten

Unter fachmännischer Anleitung von Klaus Weiß und einigen Auszubildenden des Forstbetriebes wurden genügend Nistkästen gefertigt, damit jedes Kind eine Vogelbehausung mit nach Hause in den eigenen Garten nehmen konnte. Im nächsten Frühjahr werden sie dann die Vögel an ihren Nistkästen beobachten können. So wird den Kindern die Vogelwelt erlebbar gemacht - und das im selbst gebauten Nistkasten. eh