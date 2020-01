Kinder bauen eine Brücke für die Stub

Vom 25. bis 27. Februar organisiert der Stadtjugendring Erlangen gemeinsam mit dem Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (Stub) eine Planungswerkstatt für Kinder und Jugendliche. Unter dem Motto "Lego-Architekten für die Stub gesucht" können die jungen Planer die Stadt-Umland-Bahn nach ihren Vorstellungen mit Lego bauen. Eine Anmeldung ist bis 17. Februar möglich, teilt der Zweckverband mit.

Bereits zum zweiten Mal findet das Beteiligungsformat für Kinder und Jugendliche statt. "Bei unserer ersten Planungswerkstatt stand die Streckenführung in der Nürnberger Straße in Erlangen im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden haben zunächst den zu planenden Abschnitt vor Ort besichtigt und genau unter die Lupe genommen. Im Anschluss wurden Skizzen gezeichnet und die Ideen zu den Haltestellen und der Lage der Gleise mit Lego gebaut. Unterstützt hat sie dabei ein Planer des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn. Die Ergebnisse wurden im Anschluss nicht nur im Rahmen einer Ausstellung präsentiert, sondern fließen in die weiteren Planungen der Stub ein", erläutert Christian Kohlert, Stadtjugendpfleger beim Stadtjugendring Erlangen.

Regnitzquerung im Fokus

An den drei Tagen der Lego-Planungswerkstatt dreht sich diesmal alles um die Regnitzquerung. "Die Überquerung des Wiesengrunds ist ein sensibler Bereich des Streckenverlaufs. Aus diesem Grund werden wir mit Blick auf den Bau der Brücke einen Planungswettbewerb unter Beteiligung der Bürger sowie Verbände durchführen. Auch die Ideen der Kinder und Jugendlichen aus dem Lego-Projekt möchten wir in die Wettbewerbsunterlagen einfließen lassen", erklärt Daniel Große-Verspohl, Geschäftsleiter des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn.

Teilnahme ist kostenlos

Die Planungswerkstatt zur Stadt-Umland-Bahn findet vom 25. bis 27. Februar jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr in Erlangen statt. Sie richtet sich an Kinder und Jugendliche (ab zehn Jahren) aus den Städten Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Diese Orte soll die Stub einmal verbinden. Die Teilnahme ist kostenlos, teilt die Zweckverband mit. Eine Anmeldung ist über die Internetseite www.beteiligt-dabei.de oder direkt beim Stadtjugend-ring Erlangen (Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen) möglich. Insgesamt können 20 Kinder und Jugendliche an der Planungswerkstatt teilnehmen. red