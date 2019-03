Kinder bastelten für ihre Schülermusical

Die Kunstpädagogikstudentin Chava Uszkurat hat eine Woche lang mit Hortkindern des Königsberger Kinder-Kultur-Ortes die Requisiten für das geplante Schülermusical "SchlarAffentheater" hergestellt. Dies ist ein Jahresprojekt der dritten Klassen der Regiomontanus-Grundschule in Königsberg in Zusammenarbeit mit dem Kinder-Kultur-Ort, den Rotraut Arnold in der Gesamtleitung betreut. Das Schülermusical wird im Juni in der Aula der Grundschule aufgeführt.

Riesige Lebensmittel

Das Hauptaugenmerk bei diesem Workshop lag auf dem Herstellen von überdimensionalen Lebensmitteln, die sowohl aus Stoff als auch aus Pappmaché gestaltet wurden. Die Kinder durften also nach Herzenslust in Stoffresten wühlen und aus alten Vorhängen Pommes mit Ketchup kreieren, Massen von alten Zeitungen zerreißen und mit Kleister und Farben hantieren, um beispielsweise angebissene Bananen, Brezeln, Hühnerbeine und Bonbons entstehen zu lassen. Alle Beteiligten, auch die Erzieherinnen, waren mit Feuereifer bei der Sache und die Ausbeute an Kunstwerken ist gewaltig. Das Basteln hat allen großen Spaß gemacht.