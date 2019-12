Kinder basteln Riesen-Kalender

Josef Hofbauer Wochenlang haben die "Mikis", die Kinder der Mittelgruppe in der Kindertagesstätte Kirchehrenbach unter der Leitung von Anna Schnitzerlein und dem Erzieher und Heilpädagogen Christian Bovenschen einen riesigen Adventskalender gemalt. Die Landschaft mit Wiesen und Bäumen, Häusern, Wegen und Kirchen bedeckt die beiden Fenster des großen Turnraumes. 27 Quadratmeter ist der Adventskalender groß. Da hat der Nikolaus mit seinem Schlitten und den Rentieren ebenso Platz, wie ein prächtiger Sternenhimmel und eine (aufgehende) Sonne.

In diese idyllische Landschaft haben die Kinder die 24 Fenster eingezeichnet. Heilpädagoge Bovenschen schneidet jeden Tag das Fenster aus und klebt mit Hilfe der Heißklebepistole eines der selbst gemalten transparenten Bilder in die Fenster.

Pädagogisch wertvoll

Währenddessen singen die Kinder das Nikolauslied "Ich hör ihn". Musikalisch berichten sie voller Begeisterung, wie der Nikolaus den Schlitten anspannt und "mit Klingelingeling, schnauf, schnauf, schnauf, und Polter, Polter, Polter" die Treppe heraufkommt. "Pädagogisch wertvoll" nennt Regina Brand, die Leiterin der Einrichtung, diese Aktion. Hier werde ein Zeichen gegen das Konsumdenken gesetzt. Die Kleinen lernten, sich und all den anderen Kindern im Kindergarten täglich eine Freude zu bereiten, ohne dass dies etwas kostet. "Es müssen nicht immer Süßigkeiten in einem Adventskalender für Kinder stecken", ergänzt Erzieherin Monika Haas. Die Leitung beim Adventskalender basteln hatte Christian Bovenschen. Er ist auch verantwortlich dafür, dass der größte Adventskalender von Kirchehrenbach am Abend angestrahlt wird. "So erfahren die Kinder, dass ihr Werk wichtig ist und eine öffentliche Wertschätzung erfährt", findet Regina Brand. Sie freut sich auch, dass die Kleinen bei Christian Bovenschen auch Dinge lernten, an die sich die Erzieherinnen "nicht so recht herantrauten ".