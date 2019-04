Kinder basteln für Muttertag

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt weist auf den nächsten Kreativ-Samstag hin. Er findet am 4. Mai statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und steht unter dem Motto "Muttertagsgeschenke". Von 10 bis 13 Uhr basteln die Kinder unter der Anleitung des pädagogischen Fachpersonals der Mittags- und Ganztagsbetreuung Haßfurt kleine Geschenke für die Mama.

Stattfinden wird der Kreativ-Samstag im Mehrgenerationenhaus am Marktplatz 10 in Haßfurt. Anmeldung ist in der Mittagsbetreuung oder im Mehrgenerationenhaus unter Telefon 09521/9528250 erbeten. red