Kinder backen ihr eigenes Brot

Im Rahmen der Jugendarbeit bot die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Wittershausen einen Workshop "Selbst Brot backen" in der Alten Schule an. Den 20 Kindern wurde unter Anleitung durch die Frauen des Vorstands Denise Büchner, Hedwig Bahn, Doris Sell, unterstützt von Hannelore Dünninger und Marion Schäfer, das Brotbacken mit den erforderlichen Schritten vorgeführt. Dabei konnten sich die Kinder mit dem Abwiegen der Zutaten, dem Rühren und Kneten und dem Ausformen einbringen, was ihnen sichtlich Freude bereitete. Hans Dünninger informierte über Korn und Mehl. Schließlich konnten drei Brotsorten mit verschiedenen Aufstrichen probiert werden. Die Rezepte konnten die Kindern mit nach Hause nehmen. Foto: Hans Dünninger