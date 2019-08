Kinder als Akrobaten

Wieder einmal können Kinder und Jugendliche im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Haßfurt Zirkusluft schnuppern. Im Familien- und Projekt-Circus Lauenburger dürfen Buben und Mädchen ab vier Jahren aus dem ganzen Landkreis hinter die Kulissen blicken und fleißig für die öffentliche Vorstellung trainieren. Der Vorstellungstermin wird noch bekanntgegeben. Im großen Zirkuszelt am "Gries" in Haßfurt können die Teilnehmer von Montag, 26. August, bis Freitag, 30. August, täglich von 14 bis 17 Uhr in neun Workshops das Jonglieren, das Tellerdrehen, das Diabolo-Spiel, das Balancieren auf der Slackline und das Einradfahren ausprobieren, aber auch akrobatische Übungen lernen, mit Hula-Hoop-Reifen arbeiten, Seilspringen oder als Clowns lustige Nummern einstudieren. Zirkuschef André Lauenburger, seine Frau Nadine und die gemeinsamen Kinder Manoel, Chiara, Charlize und Marvin leiten das Trainingsprogramm. Anmeldungen sind nur bei André Lauenburger unter Rufnummer 0176/72318926 möglich. Der Beitrag für die Trainingswoche beträgt 40 Euro. ul