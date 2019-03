Waischenfeld vor 20 Stunden

Verkehrsunfall

Kind nach Umzug von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat am Rosenmontag ein zweijähriger Bub erlitten, als er nach dem Faschingsumzug in Waischenfeld von einem Auto erfasst wurde. Am Montagnachmittag ist es im Anschluss an den Fasch...