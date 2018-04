Kind in Fahrzeug zurückgelassen

Einen Rettungsdienst- und Feuerwehreinsatz verursachte eine Frau aus dem Raum Kronach, da sie am Dienstagnachmittag ihr dreijähriges Kleinkind in ihrem Fahrzeug zurückließ. Die Beschuldigte hatte ihren Pkw in der Kronachallee abgestellt und versperrt und ihr Kleinkind bei leicht geöffnetem Fenster darin schlafend zurückgelassen. Da sich der Fahrzeuginnenraum aufgrund der Sonneneinstrahlung aufgeheizt hatte, das Kleinkind aufgewacht war und zu weinen anfing, wählte eine Passantin den Notruf. Durch die Feuerwehr Kronach konnte der Pkw geöffnet und das Kind aus dem Fahrzeug befreit werden. Das Kind wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst betreut und blieb glücklicherweise unverletzt. Die zwischenzeitlich hinzugekommene Mutter wurde auf ihr Fehlverhalten hingewiesen und wird sich strafrechtlich verantworten müssen.