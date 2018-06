Kind hatte Schutzengel bei Unfall

pol



Am Montag, gegen 16 Uhr, fuhren zwei neunjährige Freundinnen mit ihren City-Rollern in Fuchsstadt in der Straße "An der Trie" in Richtung "Schweinfurter Straße". Aufgrund des Gefälles der Straße und die daraus entstehende Geschwindigkeit, konnte eines der Mädchen nicht mehr rechtzeitig bremsen und rollte auf die Hauptstraße, wo zur gleichen Zeit eine Pkw-Fahrerin aus Richtung Hammelburg fuhr. Obwohl die Pkw-Fahrerin bremste und noch nach links auswich, wurde die Neunjährige, insbesondere durch den rechten Außenspiegel des Pkw, erfasst. Das Mädchen hatte großes Glück, dass die Pkw-Fahrerin so geistesgegenwärtig reagierte, heißt es im Polizeibericht. Sie trug bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leichtere Verletzungen davon. Sie wurde aber vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.