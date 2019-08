Lichtenfels vor 18 Stunden

Kind fährt mit dem Rad gegen einen Opel

Eine 55-jährige Opel-Fahrerin war am Dienstag gegen 11.50 Uhr auf der Gabelsbergerstraße in Richtung Oberwallenstadt unterwegs und hielt verkehrsbedingt an der Kreuzung zur Dr.-Martin-Luther-Straße an...