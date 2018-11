Kind angefahren und geflüchtet

In der Kasernenstraße wurde am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ein neunjähriger Junge angefahren. Das Kind stand zusammen mit seiner gleichaltrigen Schwester auf Höhe der Haltebuchten, um die Straße zu überqueren. Ein Pkw, der vom Ostring kam und die Haltebuchten zum Wenden nutzte, fuhr über den Gehsteig und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge wurde bei dem Aufprall am Bein verletzt. Vom Fahrzeug ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Wagen handelte, im Kennzeichen kommt ein "A" vor. Die Mutter hatte den Unfall erst am Samstagabend bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90. pol