Die Kilianiwallfahrt für angemeldete Teilnehmer in der Pfarreiengemeinschaft St. Georg Bad Brückenau-Maria Ehrenberg Kothen findet am Donnerstag, 11. Juli, statt. Der Bus startet um 7 Uhr in Motten ab dem Willbräu-Gasthof, um 7.10 Uhr in Kothen ab Ortsmitte am Gasthof Postkutsche und um 7.30 Uhr in Bad Brückenau ab Busbahnhof. sek