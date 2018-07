Kiliani-Kirchweih mit Kunsthandwerkermarkt

Die Kiliani-Kirchweih in Pretzfeld mit Kunsthandwerkermarkt rund um die Pfarrkirche St. Kilian findet am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 18 Uhr statt. Das Programm: 10 Uhr Festgottesdienst zur Kiliani-Kirchweih, 11 Uhr Marktbeginn, 14 Uhr "Geschichte und Geschichten rund um die Pfarrkirche St. Kilian" - Kirchenführung mit Elisabeth Gröbel; rund um die Pfarrkirche: Kirchweih mit Bewirtung und Kunsthandwerkermarkt; am Schlossberg: Kinderflohmarkt; Bewirtung: Musikverein Pretzfeld; Musik (ab 14.30 Uhr): Junior- und Schülerblasorchester, im Anschluss die Musikkapelle Pretzfeld; Kinderprogramm: Luftballonwettbewerb, Torwandschießen, Glücksrad und Spiele. red