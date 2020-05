Kiga-Beiträge werden erhöht

Noch vor Beginn der Corona-Pandemie hatte sich der St. Martinsverein e.V. Eltingshausen zu seiner Jahreshauptversammlung getroffen.

1. Vorsitzende Margit Vollbrecht begrüßte die Anwesenden, insbesondere den 2. Bürgermeister und Kassenprüfer Gerhard Fischer und die Kindergartenleitung Timo Schückle. Aktuell zählt der Verein 157 Mitglieder. Gerhard Fischer stellte den Kassenbericht vor, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Im vergangenen Jahr gab es einige Personalveränderungen, berichtete Vorsitzende Margit Vollbrecht. Neu ins Team kamen Anna Bergmann (Erzieherin), Carolin Malinka und Melissa Garubba (Kinderpflegerin) und Jennifer Zehner (Berufspraktikantin) sowie Christina Fischer (Erzieherin).

Verabschiedet wurde Waltraud Schott in den Ruhestand. Erstmals seit fünf Jahren werden wie angekündigt die Beiträge zum September 2020 erhöht. Grund dafür sind die stetig steigenden Betriebskosten und die Gewährleistung der zuverlässigen und qualitativen Betreuung der Kinder, so die Vorsitzende. Aktuell sind im Kindergarten 55 Kinder. Im Laufe dieses Kindergartenjahres werden wieder alle Plätze belegt. Am Anfang der Planung sei die Schulkindbetreuung komplett auf der Kippe gestanden. Ab September 2020 habe man zusätzlich vom Jugendamt eine Sondergenehmigung erhalten, die es erlaube, alle Kinder anzunehmen, und es musste niemandem abgesagt werden. Zu den Umbauarbeiten, erklärt sie, die Pläne liegen zur Prüfung in Würzburg bei der Diözese.

Im Herbst wurde ein neuer Elternbeirat gewählt. Erfreulich sei, dass die Helferlisten wieder besser belegt sind. red