Kienfeld feiert mit Schmankerln und Musik

Mit einem zünftigen fränkischen Abend beginnt am Freitag, 6. Juli, die Kirchweih in dem Vestenbergsgreuther Ortsteil Kienfeld . Ab 18 Uhr werden im Festzelt und im Vereinshaus Spezialitäten wie Knöchle, Schäuferle, Ripple und Bratwürste angeboten. Am Samstag, 7. Juli, beginnt der Festbetrieb um 18 Uhr, ab 20 Uhr spielen die "Schwarzier Buam" zum Tanz auf. Der Eintritt ist frei. Der Sonntag startet mit einem Zeltgottesdienst um 9.30 Uhr, ab 11 Uhr gibt es Mittagessen, bevor die Kerwa über Kaffee und Kuchen sowie Abendessen ab 17 Uhr langsam ausklingt.