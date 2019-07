Von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 14. Juli, lädt der Heimatverein Kienfeld zur Kerwa im und am Vereinshaus des Dorfes ein. Am Freitag beginnt der Betrieb um 18 Uhr, es gibt fränkische Spezialitäten. Am Samstag geht es ebenfalls um 18 Uhr los, ab 19.30 Uhr gibt es Stimmungsmusik mit "Sound Express" bei freiem Eintritt. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Zeltgottesdienst, danach gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen. red