Kiebitze im Rotmaintal: So lassen sich die Nester schützen

Die einst großen Kulmbacher Kiebitzbestände sind in den letzten 20 Jahren dramatisch zurückgegangen und stehen kurz vor dem Aussterben. Um das zu verhindern, haben sich in den letzten Jahren bereits mehrere Landwirte im Rotmaintal erfolgreich am Nestschutz für die Kiebitze engagiert.

Diese sehr einfachen und finanziell attraktiven Maßnahmen bieten für diese Charaktervögel des Offenlandes, die nicht nur in unserer Region extrem bedroht sind, die letzte Überlebenschance.

Fördermöglichkeiten

In einer gemeinsamen Informationsveranstaltung von Landwirtschaftsamt und Landesbund für Vogelschutz sollen mögliche Schutzmaßnahmen sowie deren unbürokratische Fördermöglichkeiten veranschaulicht und hoffentlich viele Landwirte für den Kiebitznestschutz begeistert werden.

Hans Köhl vom Landwirtschaftsamt wird außerdem aktuelle Informationen zu weiteren angebotenen Förderprogrammen im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen geben.

Alle Interessierten sind zu dieser Informationsveranstaltung am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr in den Gasthof Räther in Oberzettlitz eingeladen. red