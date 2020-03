"Kids vom Ring" mit neuer CD

Viel Herzblut, viel Seele und jede Menge Lebensfreude: Wo die "Kids vom Ring" der Petra-Döring-Schule der Lebenshilfe Kronach auftreten, verzaubern sie mit ihrer zu Herzen gehenden Musik voller Fröhlichkeit und Heiterkeit. Musik, die nicht nur ins Ohr, sondern unter die Haut geht, die die Herzen ihres Publikums im Nu erobert - und das seit nunmehr 20 Jahren.

Grund zum Feiern

Dieses Jubiläum wird natürlich gebührend gefeiert. Obwohl es ja normalerweise die Geburtstagskinder sind, die Geschenke erhalten, ist es bei den "Kids vom Ring" genau anders herum: Die Band macht ihren Fans gleich zwei Geburtstagsgeschenke - eine neue CD sowie ein Jubiläumskonzert. Die Proben für die beiden Großereignisse laufen auf Hochtouren - die Vorfreude ist riesig.

Schwungvolle, fetzige Lieder, bei denen so richtig die Post abgeht mit klatschenden Händen und wippenden Füßen, aber auch Lieder der Ruhe und Nachdenklichkeit. Gemeinsam mit ihren verantwortlichen Leitern Katrin Engelhard, Elke Kuhnlein, Tanja Utz und Tom Sauer produzieren die Kinder und Jugendlichen ihre inzwischen bereits dritte CD. Mit viel Feingefühl und großem Engagement haben sich drei Musiker gemeinsam mit Tom Sauer im "Highlandstudio" Nurn in unterschiedlichste Songs und Lieder der "Kids" eingearbeitet. Diese sind die Grundlage für die aktuell zahlreich stattfindenden Proben der "Kids vom Ring". Arno Pohl vom "Highlandstudio" wird dann Ende März aus den entstandenen Sounds der Studioaufnahmen und den "KIDS-Einspielungen" einen für den Zuhörer sicherlich interessanten Mix schaffen.

"Zeig, was du kannst - Trau dich!" - Diese Idee beziehungsweise dieses Ziel stand hinter der Gründung der Musikgruppe vor 20 Jahren. Unabhängig von der Art der Behinderung kann jeder Schüler zu dieser Formation gehören. Seitdem folgten unterschiedlichste Auftritte bei Großveranstaltungen auch weit über die Landkreisgrenzen hinaus - so beispielsweise in Bayreuth und Nürnberg, bei Schützenfesten, kirchlichen Konzerten, Gottesdiensten, Kinderbüttenabenden, Kinderfesten, Weihnachtsmärkten und vielem mehr.

Durchschnittlich 34 Lieder

Jährlich können seit nunmehr zwei Jahrzehnten Kinder und Jugendliche aus allen Grund-, Mittel- und Berufsschulstufen am Schuljahresanfang Mitglied dieser außergewöhnlichen Band werden. Durchschnittlich können die Kids jährlich mit 34 Mitgliedern Songs und Lieder einstudieren und bei Konzerten die Zuhörer begeistern. 2006 erhielten die "Kids vom Ring" den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis der Miriamstiftung in Dortmund. In den vergangenen 20 Jahren haben die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem großen Engagement zahlreiche Spenden für die Arbeit der Lebenshilfe Kronach erspielt. Die vielen Auftritte wären nicht ohne den Einsatz der Elternschaft möglich gewesen. Deshalb findet jährlich auch eine Dankesfeier für die Kids und deren Familien statt. Als CD-Produktionen entstanden "Und so singen wir" (2000) sowie "Menschenlieder (2007).

Am Samstag, 9. Mai, werden die Kids gemeinsam mit der legendären Formation "Convoy" im Schützenhaus in Kronach auftreten. Vorausgesetzt natürlich, die Lage um den Corona-Virus hat sich bis dahin etwas beruhigt.

"Convoy" hat sich für diesen Zweck für ein einmaliges Konzert "revivald" zusammengefunden. Hier werden die "Kids vom Ring" ihre neue CD präsentieren. Beginn ist um 19 Uhr; Einlass bereits um 18 Uhr. "Convoy" wird sich dann in den Sound der Kids "einmischen". Ab zirka 20.30 Uhr werden die "Convoy"-Musiker in ihrer unverkennbaren Art und Weise Songs aus fünf Jahrzehnten zum Besten geben. In den 90er Jahren waren sie Kult, was sie auch bei diesem besonderen Konzert unter Beweis stellen werden. Diesen Termin sollten sich bereits jetzt alle Musikfreunde vormerken.