Kids halten glückliche Hühner

Beim Erraten von Tierstimmen kamen die Kinder der privaten Kita "Kinderzeit" in Weismann auf die Idee sich mehr mit Hühnern beschäftigen zu wollen. Und es wurde schnell klar: "Wir brauchen einen Hühnerstall." Der wurde gebaut und diese Idee und ihre Aufführung wurden beim Projekt der Bildungsinitiative "Technik - Zukunft in Bayern" mit einem der jährlich vergebenen ersten Preise bedacht.

"Es war ein Beispiel großartiger außerschulischer Bildungsarbeit", erklärte dazu die Projektbegleiterin des Bildungswerks, Ingrid Nolting. Doch ohne die Begeisterungsfähigkeit der Kinder wäre das Projekt nicht möglich gewesen.

Aus bayernweit 23 eingereichten Projekten wählte die Jury die Kita "Kinderzeit" als Preisträger in Oberfranken für ihr besonders beispielhaftes Projekt aus. Mit dem Geschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber bayme vbm in Oberfranken, Patrick Püttner, wurde in einer Feierstunde der Preis übergeben der auch 1000 Euro beinhaltet. Außerdem gab es eine Plakette zum Aufhängen, die das besondere Engagement der Kita in der Bildung unterstreicht.

"Es funktioniert" heißt diese Bildungsinitiative, die bereits 19 Jahre alt ist. Die Kinder erklärten den Werdegang des Projektes "Hühnerstall" mit ihrer Erziehungsleiterin Elfi Bienlein. Es gab viele Fragen. Eine Wanderung führte nach Kaspauer, wo Tina Schneider zwei große Hühnerwagen hat und sich die Tiere frei bewegen dürfen. Ebenso gab es bei den Familien Dauer-Linke-und Schreppel für die Kindern die Möglichkeit, Hühner in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten. Nach dem Kauf eines Sachbuches wussten die Kinder dann auch, wurden Eier in einen Brutapparat gegeben und alles intensiv beobachtet.

Wiederholt wollten die Kids ein Küken in Händen halten und "es war erstaunlich, mit welcher Behutsamkeit die Kinder mit den Küken umgingen", lobte Bienlein. Vier der Küken sind schöne Hühner geworden nur der kleine Hahn musste weggegeben werden. "Weil er die Hühner immer pickt", erzählt die kleine Sophia. Auch Bürgermeister Udo Dauer freut sich über das gelungene Projekt. rdi