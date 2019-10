Am morgigen Samstag um 15 Uhr führen die Kinder der Montessori-Schule Bamberg unter Anleitung von Angelika und Waltraud Scheidel durch die Ausstellung "Wish you were here" im Kesselhaus am Leinritt. Diese spezielle Führung von Kindern, gehalten in einfacher, kindgerechter Sprache, soll allen interessierten Kindern (und Erwachsenen) einen Einblick in die Welt der Kunst geben, teilt der Berufsverband Bildender Künstler Oberfranken mit, der das Projekt initiiert hat. red