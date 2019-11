Kids-Club am Buß- und Bettag

Der Kids-Club der evang.-luth. Pfarrei Altenkunstadt/Strössendorf bietet einen Vormittag für Schulkinder am Buß- und Bettag (Mittwoch, 20. November) im Gemeindezentrum der Kreuzbergkirche in Altenkunstadt an. Es wird um Anmeldung im Pfarramt unter Telefon 09572/9280 bis Montag, 18. November, gebeten. red