Kicker wird mit Turnier eingeweiht

Die Kirchengemeinde Heilig Kreuz möchte ihren Jugendlichen in der Altersstufe zwischen zehn und 17 Jahren ein analoges, gruppenförderndes Sportgerät an die Hand geben. Zu diesem Zweck wurde ein Kicker angeschafft. Am Freitag, 5. April, wird der neue Kicker mit dem "VCP-Nightkick" eingeweiht, und dazu lädt der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP), der in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz angesiedelt ist, alle ein. Beginn ist um 19.30 Uhr mit der Zusammenstellung der Teams, und um 20 Uhr erfolgt dann der Turnierstart. Es wird gekickert, bis die Turniersieger feststehen, also open end. Anmeldungen ab sofort bis 4. April mit Altersangabe unter: nightkick@web.de. red