Kicken und Spenden beim TSV

Trikot von Boateng und Mintal



red



Beim TSV Neuhaus rollt am Samstag der Ball für den guten Zweck. Seit 2011 veranstaltet der Verein Eintracht Klappstuhl den Flo-Birkner-Cup, ein Benefiz-Fußball-Turnier zur Unterstützung von Kindern aus der Region. Der Namensgeber engagierte sich Zeit seines Lebens für Kinder, bevor er bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückte. Birkner war Gründungsmitglied des Stammtisches Eintracht Klappstuhl, der mit dieser Veranstaltung an seinen Freund erinnern will.Gegründet wurde der Verein für die Teilnahme an Gauditurnieren und zum Feiern. Der Name kommt daher, dass die Spieler bei Turnieren Klappstühle als Auswechselbank mitbrachten, anstatt wie üblich die Langbänke zu benutzen. In den vergangenen sieben Jahren kamen fast 22 000 Euro an Spenden zusammen. Für 2018 haben sich die Veranstalter eine Summe von über 3500 Euro als Ziel gesetzt, nachdem im Vorjahr ein Rekord-Ergebnis von 4350 Euro für die sechsjährige Nele Schwarz zusammengekommen war. Die Adelsdorferin wurde mit dem seltenen Gendefekt PACS1 geboren, wodurch sie kognitive, motorische und verbale Einschränkungen hat.Heuer gehen die Spenden für ein behindertengerechtes Fahrzeug an den vierjährigen Fabio Seßner aus Heroldsbach, der in der 24. Schwangerschaftswoche mit nur 620 Gramm und 29 Zentimetern zur Welt kam und durch die Frühgeburt eine Hirnblutung und eine Lungenerkrankung erlitt. Den achten Flo-Birkner-Cup eröffnet der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe und Schirmherr des Turniers, Stefan Müller , der für Erlangen und Erlangen-Höchstadt im Bundestag sitzt, um 9.30 Uhr.Nach der Vorrunde gibt es um ca. 13 Uhr Auftritte der Tanzschule Center Stage aus Adelsdorf und der Tanzsport-Abteilung Karnevalissimo. Die Siegerehrung inklusive einer Versteigerung signierter Fußballtrikots von Jerome Boateng, Serge Gnabry und Marek Mintal, ist für 16 Uhr geplant. Anschließend wird das WM-Viertelfinale übertragen, ehe ab 21 Uhr die Benefiz-Beatz und die monkeybeatz Musik machen. Für die kleinen Gäste hat "Klappstuhl" eine Hüpfburg und Spiele organisiert. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.flo-birkner-cup.de