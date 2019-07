"BallHelden - Kicken für Kinder in Not", unter diesem Motto steht die Aktion, die vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) unterstützt wird und unter der Schirmherrschaft von Bayerns Staatsminister Michael Piazolo steht.

Knapp 2000 Euro erspielt

Die Grundschule Mainleus hat sich auf der Schulsportanlage an dieser Aktion mit großem Erfolg beteiligt und knapp 2000 Euro erspielt.

Bestimmt ist das Geld für Kinder in Peru, Mosambik und nicht zuletzt auch in Deutschland. Deshalb waren rund 180 Schüler und Schülerinnen der Grundschule Mainleus, die auch von ihren Eltern und Großeltern unterstützt und angefeuert wurden, auf der Schulsportanlage am Ball.

Es ging für die Kinder darum, Punkte zu sammeln. Für jeden Punkt stiftete dann ein Spendenpate einen bestimmten Betrag. Das konnte von zehn Cent pro Punkt bis zu einem nach oben frei wählbaren Betrag gehen.

Rektorin Doris Hörath und ihr Stellvertreter Bernd Fritsch waren mit der gleichen Begeisterung wie ihre Schülerinnen und Schüler bei der Aktion dabei. Bürgermeister Robert Bosch (CSU) unterstützte die Aktion mit einem Besuch.