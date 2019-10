Kia wird angefahren

Die Polizei Haßfurt ermittelt in einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 10 und 10.30 Uhr stand ein Kia auf dem Admira-Parkplatz in der Zeiler Straße in Haßfurt. Nach dem Einkauf fuhr der Besitzer des Wagens noch in eine Bäckerei. Dort bemerkte der Fahrer beim Einsteigen eine Delle und Kratzer über dem rechten hin-teren Radkasten seines Autos. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich aus dem Staub gemacht. Nach ihm sucht die Polizei in Haßfurt, Rufnummer 09521/9270. red