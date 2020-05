Kia und Audi kollidieren auf der B 303

Erheblicher Sachschaden und eine verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag bei Burgpreppach. Zur Mittagszeit passierte das Malheur laut Polizeiangaben an der Kreuzung der Bundesstraße 303 mit der Kreisstraße zwischen den Orten Burgpreppach und Gemeinfeld.

Eine 48-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Haßberge wollte mit ihrem Kia die Bundesstraße in Richtung Gemeinfeld überqueren. Sie übersah dabei den Audi einer 27-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Bundesstraße unterwegs war. Die beiden Autos kollidierten.

Die Audi-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Kia-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge waren, wie die Polizei in Ebern weiterhin mitteilte, nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden am Kia beläuft sich auf 4000 Euro und der Sachschaden am Audi auf rund 20 000 Euro. red