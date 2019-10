Am Donnerstag, 17. Oktober, werden in Teuschnitz aus Anlass des Monats der Weltmission die "Khublei-Dancers" erwartet. Die Tanzgruppe aus der indischen Erzdiözese Shillong wird am Donnerstag um 19 Uhr den Gottesdienst in Wickendorf besuchen und mitgestalten. Anschließend laden sie für 20 Uhr ins Pfarrzentrum Teuschnitz (Hauptstraße 44) zu einem deutsch-indischen Begegnungsabend ein. red