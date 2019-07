Der Imkerverein Bamberg und Umgebung veranstaltet am Sonntag, 7. Juli, von 10 bis 13 Uhr einen Kurs unter dem Motto "Einführung in die Imkerei (Theorie)". Bienenfachwart Khristo Dimov informiert die Teilnehmer unter anderem über die Bedeutung, Biologie und Krankheiten der Honigbiene. Treffpunkt ist am Lehrbienenstand an der Galgenfuhr (Eingang Sendelbach). Alle Interessierten sind willkommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. red