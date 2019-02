KHG-Team im Bayernfinale

Nach den überzeugenden Auftritten in Stadtfinale und Oberfranken trat die Wettkampf-II-Basketballmannschaft (Jahrgang 2001-2004) des Kaiser-Heinrich-Gymnasiums nun gegen die Vertreter Mittel- und Unterfrankens sowie der Oberpfalz an - mit Erfolg.

Im ersten Spiel fertigten die KHGler das Hardenberg-Gymnasium Fürth kurz und entschlossen mit 56:29 ab, und auch das Kepler-Gymnasium aus Weiden wurde im anschließenden zweiten Spiel deutlich mit 46:22 besiegt. Die Auslosung wollte es, dass man im letzten Spiel auf den hohen Favoriten, das Deutschhaus-Gymnasium aus Würzburg, traf.

Die Halbzeitführung von 13 Punkten wurde in der zweiten Halbzeit noch sukzessive ausgebaut, so dass am Ende ein ungefährdeter 62:39-Erfolg zu Buche stand.

Mitte März trifft das KHG-Team auf den Vertreter Südbayerns, natürlich mit dem großen Ziel, wieder nach Berlin zum Bundesfinale zu fahren. red