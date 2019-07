Khalili in der BFV-Auswahl

Die nächste Berufung für ein Talent des FC Coburg in eine Auswahlmannschaft des Bayerischen Fußballverbandes: Verbandstrainer Johannes Ederer hat Riyazdin Khalili zu einer Trainingsmaßnahme des gesamtbayerischen Förderkaders für den Jahrgang 2006 eingeladen. Der Vestekicker wird die Schulferien mit einem Lehrgang in der Sportschule Oberhaching beginnen, in dem er vom 2. bis 4. August mit 29 anderen hoch veranlagten Kickern aus dem gesamten Freistaat sein Können unter Beweis stellen kann.

Im FCC-Trikot ist das Khalili bereits in beeindruckender Weise gelungen: Als Spielmacher mit Spielwitz und Torgefahr hat er 2018/19 die U15 des FCC - gegen zwei Jahre ältere Kontrahenten - in der Bayernliga Nord auf Platz 3 geführt.

Und auch 2019/20 wird er wieder als Schlüsselspieler mit den C-Junioren der Vestekicker in dieser Spielklasse auf Punktejagd gehen. hg