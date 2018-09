Kfz-Zulassung eingeschränkt

Die Zulassungsstelle Ebern ist vom 10. bis 28. September nur von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Das Landratsamt Haßberge bittet die Bürger, sich bei Bedarf an die Zulassungsbehörde in Haßfurt zu wenden. Diese ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Privatkunden können einen Termin unter www.hassberge.demachen. red