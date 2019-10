Gegen einen 60-jährigen Mann aus Küps laufen derzeit Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der Mann war mit seinem VW Golf am Donnerstagnachmittag in eine Polizeikontrolle geraten. Es stellte sich hierbei heraus, dass der ungarische Staatsbürger seit 2017 in Deutschland wohnt und hier auch arbeitet. Aufgrund dessen hätte er auch seine Fahrzeug mit ungarischer Zulassung ummelden und sich um eine deutsche Zulassung kümmern müssen. Dies hat er bis heute unterlassen.