Eine Fußgängerin hat am Donnerstag auf dem Fußweg der Ortsverbindungsstraße zwischen Nüdlingen und Hausen ein Pkw-Kennzeichen gefunden. Über den Halter des Fahrzeuges konnte recherchiert werden, dass sich das Fahrzeug momentan in einer Werkstatt in Nüdlingen befindet. Hier konnte das Kennzeichen wieder seiner Bestimmung zugeführt werden. pol