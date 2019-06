Die Außenstellen der Kfz-Zulassungsbehörde in Ebern und Hofheim sind ab Montag, 17. Juni, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Das teilt das Landratsamt mit. In Ebern sind die Mitarbeiter Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr erreichbar. Die Zulassungsstelle in Hofheim ist täglich von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. red