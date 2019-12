KfW-Fördermittel rechtzeitig beantragen

Wer eine energetische Sanierung oder einen energieeffizienten Neubau plant, kann staatliche Zuschüsse in Höhe von bis zu 30 Prozent der Investitionskosten erhalten. Damit die Gelder fließen, müssen technische Mindestanforderungen eingehalten und die Fördermittel unbedingt rechtzeitig, das heißt in der Regel vor Beginn der Bauarbeiten, teilweise sogar vor Auftragserteilung, bei den zuständigen Stellen beantragt werden. Welche Maßnahmen derzeit gefördert werden, worauf bei der Planung zu achten ist und wie die ordnungsgemäße Antragstellung mithilfe des Energieberaters abläuft, erfahren Interessierte im Vortrag des Arbeitskreises Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes Forchheim, der am Donnerstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr im Kulturraum St. Gereon beim Landratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3, stattfindet. red