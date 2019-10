Zwischen dem 8. und dem 9. Oktober entwendete ein unbekannter Täter ein Trekking-Rad der Marke Winora, silber/schwarz, das im Bereich des Bahnhofplatzes in Kronach an einem Geländer abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert war. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol