"Kettensäge-Massaker" im Pfarrgarten

Sehr laut war es jüngst im Pfarrgarten: Der Obst- und Gartenbauverein hatte einen Einführungskurs im Schnitzen mit der Kettensäge angeboten. Thomas Reich war der Referent. Zehn Männer von jung bis hin zu älteren Semester machten sich nach einer Einführung in die Besonderheiten des Kettensägenschnitzens und nach einer kurzen Demonstration des Kursleiters an die kreative Arbeit. Es hieß, immer wieder überlegen, wie der nächste Schnitt sein soll, denn weg ist weg. Dank Hinweisen und Tipps gelangen dekorative Kunstwerke. Es entstanden Pilze, Herzen, Gartenlaternen in unterschiedlichen Formen, Blumentröge und Blumen-Schuhe. Für die meisten war die Erfahrung neu, dass das Schnitzen mit der Kettensäge und den verschiedenen Techniken sowohl Kraft, Ausdauer als auch viel Feingefühl verlangt. Vereinsvorsitzende Roswitha Schulz war sehr zufrieden über das gelungene Angebot für Männer, zu dem sich aber auch Frauen hätten anmelden dürfen. Foto: Thomas Reich