Stöppach vor 15 Stunden

Kettenreaktion wegen eines Geschirrtuchs

Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückte am Sonntagvormittag in Stöppach an. Eine Verkettung von Umständen hat diesen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, hatte ...