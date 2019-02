Kettenreaktion nach Vorfahrtsverletzung

Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten, nachdem ein 91-Jähriger am Mittwochnachmittag beim Abbiegen von der B 286 nach Wildflecken die Vorfahrt eines Pkw übersehen und dabei eine Kettenreaktion ausgelöst hatte. Am Ende prallte ein Fahrzeug noch gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Senior von Bad Brückenau kommend nach links in die Staatsstraße 2289 in Richtung Wildflecken einbiegen. Er übersah allerdings das Auto eines entgegenkommenden 27-Jährigen, dem er als Linksabbieger Vorrang hätte einräumen müssen. Dieser versuchte, einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden und steuerte seinen VW intuitiv nach rechts. Er fuhr dabei allerdings in die linke Fahrzeugseite eines an der Einmündung wartenden Firmenfahrzeugs. Durch den Aufprall kam der VW des 27-Jährigen von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Der VW und das Firmenfahrzeug wurden erheblich beschädigt und mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Das Auto des Unfallverursachers wurde nicht beschädigt. pol