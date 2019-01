Kettenreaktion auf glatter Fahrbahn

Aufgrund Schneeglätte konnte am Dienstagmorgen ein Audi-Fahrer beim Linksabbiegen von der Weißenburgstraße in die Memmelsdorfer Straße sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in zwei vor ihm haltende Fahrzeuge. Ein weiterer Autofahrer, der ebenfalls nach links abbiegen wollte, erkannte den Unfall zwar, rutschte aber beim Abbremsen seines Fahrzeuges nach rechts und fuhr gegen ein weiteres Auto. Verletzt wurde niemand. Vorfahrtfehler kommt teuer zu stehen An der Kreuzung Röntgenstraße/Siemensstraße missachtete am Montagabend ein Autofahrer die Vorfahrt eines Opel-Fahrers. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Sachschaden von etwa 600 Euro richtete ein Unbekannter zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, an einem weißen BMW 1 an, der in der Straße Zum Eichelberg/Einmündung Moosstraße geparkt war. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. pol