Ketschendorf feiert seine Kirchweih

Der erste Sonntag im September, in diesem Jahr also der 1. September, ist der traditionelle Kirchweihtermin in Ketschendorf. Das ist der Sonntag, der dem Geburtstag der Gottesmutter Maria am 8. September vorausgeht. Mariae Geburt ist der Patronatstag der einstigen Mutterkirche der Ketschendorfer "Zu unserer lieben Frau" in Seidmannsdorf.

Seit 1969 haben die Ketschendorfer mit der St.-Lukas-Kirche am Ketschendorfer Hang eine eigene Kirche. Die ist architektonisch schon von herausragender Bedeutung. Baumeister war Hans Busso von Busse, einst Senator in Bayern und Träger des seltenen bayerischen Maximiliansordens, der für herausragende Verdienste in Kunst und Wissenschaft verliehen wird.

Die Abrissbirne droht

Für den Bau der Lukaskirche im Jahr 1969 gab es einst einen bedeutenden Architekturpreis. Jetzt drohen von Busses Meisterwerk möglicherweise Abrissbirne und Spitzhacke. Was einst als wegweisend für den Kirchenbau des 20. Jahrhunderts galt, erscheint im 21. Jahrhundert bei sinkender Mitgliederzahl der evangelischen Kirche und deren dünneren Finanzdecke wohl eher als Klotz am Bein. Aber noch steht sie!

Der Gottesdienst am Kirchweihsonntag beginnt um 10 Uhr. Der Bürgerverein Ketschendorf lädt zum weltlichen Kirchweihauftakt am heutigen Freitag in sein Vereinsheim, ins Ex-Sportheim am Ketschendorfer Schlosspark, ein. Das Vereinsheim öffnet dann auch am Kirchweihmontag um 10 Uhr seine Pforten. Am morgigen Samstag zieht die Ketschendorfer Kärwamusik durch den Ort und wartet auf ein spendables Publikum. mako