Ketschendorf dominiert in der Landesliga 4

Mit Emma Kolb, Hannah Höhn, Frieda Staubitzer, Emilia Oswald und Lena Kuhrau ging die Turnmannschaft des TV Ketschendorf II im schwäbischen Illertissen in der Landesliga 4 an die Geräte. Mit drei sturzfreien Übungen erzielten die Turnerinnen das mit Abstand beste Schwebebalkenresultat der acht Teams.

Emma Kolb präsentierte erstmals einen gespreizten Flickflack im Wettkampf, und Hannah Höhn turnte als Höhepunkt ihrer Kür ein freies Rad. Auch den Boden entschieden Emilia Oswald, Frieda Staubitzer und Lena Kuhrau mit hohen Wertungen auf tolle Übungen für Ketschendorf. Am Sprung fehlt es altersbedingt noch an einem Ausgangswert. Staubitzer, Kolb und Höhn turnten einen Handstandüberschlag über den Sprungtisch, Lena Kuhrau brachte ihren höherwertigen "Tsukahara" (Überschlag seitwärts mit einer Vierteldrehung und Salto rückwärts gehockt) sicher in den Stand. Trotz eines enormen Trainingsrückstands zog sie auch ihre Kür am Stufenbarren durch und sicherte sich damit trotz eines abgespeckten Programmes am Boden und Schwebebalken zu Recht den Sieg in der Einzelwertung.

Freie Felge in den Handstand

Staubitzer zeigte eine starke Übung am Stufenbarren mit einer freien Felge in den Handstand und einer Riesenfelge. Oswald vom befreundeten TSV Penzberg wurde für ihre sehr saubere Haltung mit der höchsten E-Note belohnt.

Von den Kampfrichterinnen wird die D-Note, also der Schwierigkeitswert, bestimmt und mit der E-Note für die Ausführung addiert. Für die Coburgerinnen übernahmen diese Aufgabe Alexandra Kuhrau und Tatjana Jahreis. Die 150,45 Punkte Gesamtsumme reichten für den Aufsteiger aus der Bezirksliga direkt zu einem souveränen Sieg in der Landesliga 4 vor dem ASV Cham, der 143,50 Punkte erturnte und dem TSV 08 Kulmbach, der Dritter wurde. Damit führt der TVK als jüngstes Team die Tabelle an. ks