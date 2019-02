Kesselfleisch am Faschingsdienstag

Traditionell veranstaltet der TSV Arnshausen am Faschingsdienstag, 5. März, ein Kesselfleischessen unter dem Motto "all you can eat". Beginn ist gegen 11.30 Uhr im Sportheim. Anmeldungen bis 27. Februar bei Dieter Six, Tel.: 0971/600 10. Neben Kesselfleisch gibt es auch Bratwurst mit Kraut oder Pommes. red