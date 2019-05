Der Kurs "Weniger Stress - mehr Freude" für Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren startet am Montag, 27. Mai. Am Mittwoch, 29. Mai, können Eltern von Kindern im Alter von elf bis 16 Jahren noch einsteigen bei "Abenteuer Pubertät". Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Johannes. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 09261/95990 oder per E-Mail an martin.foertsch@erzbistum-bamberg.de sind noch möglich. red