Unter dem Motto "Kess erziehen - das Abenteuer Pubertät" startet eine fünfteilige Veranstaltungsreihe am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Pfarramt St. Anna, Heinkelmannstraße 1. Die Veranstaltungsreihe unterstützt Eltern in dieser Zeit des Umbruchs und zeigt Wege, wie sie Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl stärken, Grenzen respektvoll setzen und Kooperationen entwickeln können. Anmeldung bei der KEB Bamberg, Telefon 0951/9230670, E-Mail kath.bildung-ba@t-online.de. red