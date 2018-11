Kerzenverkauf beim Bauernmarkt

Beim wöchentlich stattfindenden Bauernmarkt an der Promenade, bei welchem jedes Mal beste Produkte aus der örtlichen Landwirtschaft angeboten werden, können am heutigen Samstag von 8 bis 13 Uhr auch kunstvoll verzierte Kerzen aus der Wachswerkstatt der Benediktinerinnen in Kirchschletten sowie Kunstkarten in japanischer Reißtechnik erworben werden. In mühevoller Kleinarbeit werden Ornamente und Verzierungen angebracht oder auch Kerzen bemalt. Diese Kerzen eignen sich sehr gut für die Tage des Advents und der Weihnachtszeit sowie auch als Weihnachtsgeschenk. red