Kerzensegnung am Markt

Zum Fest der Darstellung des Herrn, auch unter dem Begriff Maria Lichtmess bekannt, ist es Tradition, dass man Kerzen segnen lässt. Am Samstag, 1. Februar, wird ein Priester beim Bauernmarkt an der Promenade um 10 Uhr Kerzen segnen, die kunsthandwerklich von den Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten angefertigt worden sind und von 8 bis 13 Uhr auf dem Markt verkauft werden. red