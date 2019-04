Kerzen und Sträußchen sind eingetroffen

Das katholische Pfarramt St. Wolfgang Stockheim meldet, dass die für die Jubelkommunion am Sonntag, 5. Mai, bestellten Kerzen und Sträußchen eingetroffen sind. Sie können am morgigen Samstag nach dem Gottesdienst in der Sakristei oder am Donnerstag, 2. Mai, im Pfarrbüro abgeholt werden. red