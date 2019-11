Kerze, Kranz, Wichtelmann

Der Obst-und Gartenbauverein Gaustadt lädt am heutigen Mittwoch zu einem Bastelnachmittag für Kinder und Erwachsene ein. Beginn ist um 15 Uhr im Vereinsraum des OGV in der Hesslergasse. Der Nachmittag steht unter dem Motto "Kerze, Kranz und Wichtelmann - jeder bastelt, was er kann". Die Bastelarbeiten sind Ideen und Vorschläge für die Advents- und Weihnachtszeit und so ausgewählt, dass sicher für jeden Geschmack etwas dabei ist. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red